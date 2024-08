Městská policie v Mnichově Hradišti prochází kompletní modernizací. V červnu se jejich vozový park rozšířil o nový vůz, který přispěje k větší akceschopnosti strážníků. Pořízení nového automobilu tak navazuje na předchozí investice do jednotky.

K původnímu vozu Škoda Fabia přibyl automobil Škoda Karoq 1,5 TSI. Disponuje benzinovým motorem o výkonu 110 kW a je opatřen polepy se znakem Městské policie Mnichovo Hradiště i majáky. Celkem přišel vůz na 496 tisíc korun, nákup a montáž majáků stála dalších 80 tisíc korun. „Další vůz se bude hodit při dohledu nad velkými městskými akcemi, při cestách strážníků na školení nebo v momentech, kdy je jedno služební vozidlo v terénu, například na kontrole místních částí, a je třeba vyrazit k události hlášené ve městě,“ zdůvodňují na webu města Mnichovo Hradiště.

Pořízení nového vozu zapadá do modernizace jednotky. „V poslední době prošla rekonstrukcí služebna městské policie, probíhá modernizace a rozšíření kamerového systému. V červnu město pořídilo nový server s umělou inteligencí za 425 tisíc korun a novou kameru na náměstí za 90 tisíc korun. Nyní byl do provozu uveden nový vůz. Všechny tyto vymoženosti přispívají k dobrému jménu jednotky, což se pozitivně promítá do jejího personálního obsazení. Od 1. září bude mít městská policie po letech plný stav,“ uvádí na webu.