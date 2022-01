Protože je Mladá Boleslav i městem univerzitním, je vedení doučování vhodnou příležitostí pro studenty vysokých škol. Ale nejen pro ně, může jít třeba i o učitele v důchodu, matky na mateřské nebo schopné středoškoláky.

„V tuto chvíli se nacházíme ve fázi registrace. Prosím všechny, kteří jsou ochotni pomoci ostatním, aby neváhali a nabídli své znalosti. Tím skutečně vytvoříme něco, co bude sloužit boleslavským dětem i rodičům, a přinese to více jistoty a znalostí do života našich dětí," poznamenal náměstek primátora Daniel Marek.

Každý se může sám svobodně rozhodnout, za kolik, co a jak nabídne. Studenti přitom mohou zvolit i formu dobrovolnické výuky, což si později mohou uvést v profesním portfoliu.

Na webu je k dispozici i rating systém, který umožňuje seznámit ostatní se zkušenostmi s jednotlivými vyučujícími. Doučovat lze cokoli, a to všemi dostupnými formami, on-line i prezenčně.

Zaregistrovat se mohou jak firmy, tak jednotlivci. „Pro firmy je na webu vzdelario.cz také možnost reklamy, jejíž výtěžek město věnuje v plné výši na konto Nadačního fondu Šance pro děti,“ doplnil náměstek primátora.