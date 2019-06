„Zastupitelé schválili na jednání v pondělí 24. června uzavření smlouvy o investičním úvěru na 100 milionů korun s desetiletou splatností s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,72 % p.a,“ uvedl za mladoboleslavský magistrát Pavel Šubrt. Úvěr si pak Mladá Boleslav bere v České spořitelně, u které má část svých účtů.

„Smluvně určená úroková sazba je pro město výhodná, protože je nižší než inflace. Peníze město použije na spolufinancování projektů a financování vlastních investičních akcí,“ uvedl primátor Mladé Boleslavi a senátor Raduan Nwelati, podle kterého město s těmito penězi počítalo již při sestavování letošního rozpočtu.

Kam by peníze mohly téct a jak to může fungovat? Představme si například situaci, kdy by město mělo schválenu dotaci z evropských peněz, které pokryjí například pětadevadesát procent nákladů. Jenomže daný projekt je potřeba zaplatit ihned. Boleslav tedy může použít finance z úvěru, a jakmile přijde dotace, zase je vrátit. Dobrou ukázkou je například zateplení školky Pastelka.

„Z úvěru by pak ale bylo samozřejmě možné zaplatit i další investice, s nimiž se v rozpočtu nepočítalo, vše se bude řešit operativně a dle aktuálních potřeb,“ dodala mluvčí města Šárka Charousková.