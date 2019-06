Mladá Boleslav - Inkriminovaný pozemek u Radouče nedá mladoboleslavským zastupitelům spát. Znovu si jej berou na paškál, město by totiž plochu rádo vlastnilo.

Pozemek u Radouče lidé rádi používají jako klidovou plochu | Foto: Šárka Charousková

„Rozsáhlý travnatý pozemek mezi ulicemi Na Radouči a Svojsíkova je už delší dobu v centru pozornosti nejen obyvatel okolních domů,“ uvedla mluvčí Mladé Boleslavi Šárka Charousková. A jak by také ne, mnozí se obávají toho, co by jim před okny mohlo vyrůst.