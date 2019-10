Pozemek pod Domem kultury bude brzy města. Radní tento týden schválili uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě koupí společnost Kultura města Mladá Boleslav od státu parcely pod domem i přilehlou obslužnou komunikaci za cenu 9,868 milionu korun.

Dům kultury. | Foto: Deník / Porazil Daniel

Jde o čistě pragmatický krok. Kdyby totiž město pozemky neodkoupilo, hrozilo by podle náměstka primátora Daniela Marka do budoucna, že by se k parcelám pod městským zařízením dostal jiný vlastník. A to by nemuselo dělat dobrotu. Mohlo by dojít i k situaci, že budou pozemky nabídnuty k odkupu komukoli pomocí elektronické aukce. Osud kulturního domu by pak byl značně nejasný.