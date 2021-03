Město samotné láká k návštěvě už proto, nakolik se v posledních několika letech proměnilo. Centrální Masarykovo náměstí v letošním roce prochází druhou etapou revitalizace, která by měla finišovat napřesrok, radnice, která prostranství dominuje, je už několik let v novém kabátě a také řada dalších budov na náměstí už vypadá díky podpoře z městského rozpočtu stále více k světu. Už nyní je tak očividné, že náměstí bude velmi fotogenické, což z něj učiní oblíbený startovní bod pro turistické výlety po okolí.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Co vše se v poslední době v Hradišti ještě změnilo? Charakter Mírové ulice nedaleko odtud nyní udává multifunkční komunitní centrum, vlakem či autobusem se do města dostanete přes moderní dopravní terminál, proměnou prošel areál bývalého letního kina, kde opět funguje dětské dopravní hřiště, nebo sportoviště u ZŠ Studentská, které nese hrdý název Atletický areál Ing. Josefa Hrona. Ten, kdo se do Hradiště pár let nepodíval, bude jistě překvapen, jak výrazných změn město doznalo.

Léty prověřenou a turisticky nejatraktivnější destinací ve městě je Státní zámek Mnichovo Hradiště, v jehož zdech sídlí také městské muzeum. K procházkám přímo vybízí rozlehlý zámecký park, jímž se lze dostat až k místu posledního odpočinku legendárního vojevůdce Albrechta z Valdštejna v kapli sv. Anny. Návštěvu zámeckého areálu lze spojit s procházkou po lesoparku, který je odtud na dohled. Ten prošel v posledních letech zásadní úpravou a navíc se v něm začínají objevovat dřevěné sochy zpodobňující postavy z místních báchorek. Lesopark nabídne v létě dostatek stínu, ale pravé osvěžení v horkých dnech poskytne koupel v řece Jizeře. Koupání u mostu v Klášterské ulici zpříjemní dřevěná mola, která tu vybudovaly skupiny dobrovolníků, nebo třeba veřejný gril.

A kam vyrazit z Hradiště do přírody? Možností je nepočítaně – jsme přece na prahu Českého ráje – Drábské světničky s nejkrásnější vyhlídkou na Pojizeří, skalní hrad Valečov u Bosně, romantická zřícenina zámku Zásadka, vrchy Káčov a Mužský, skalní sruby u Jizery zařazené nedávno do Geoparku Český ráj, Zvířetice, Kost, Příhrazské skály… Mimořádná místa a všechna přitom z Mnichova Hradiště skvěle dostupná.

Martin Weiss