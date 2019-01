Město hodlá bojovat za parkoviště v Jiráskově ulici

Mladá Boleslav - Pozemek České pošty, který se nachází u bývalého Telecomu v Jiráskově ulici, by mohl mít nového majitele. Alespoň to tvrdí vedení města Mladé Boleslavi. Na světlo světa se totiž dostala informace, že chce pošta pozemek vydražit, termín je ale přímo šibeniční, aukce by měla proběhnout už ve středu 16. ledna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Radka Doležalová

„Snažíme se podniknout kroky, abychom ten pozemek získali, aniž by se aukce uskutečnila. Průběžně budeme informovat o tom, jak se nám to daří,“ prohlásil náměstek primátora Jiří Bouška. Pozemek má asi 1000 metrů čtverečních. Není to tedy vůbec malá plocha, v současnosti se používá jako parkoviště. To by Mladá Boleslav ráda zachovala i nadále, a sice minimálně do doby, než vznikne plánovaný parkovací dům u nemocnice. Podle Jiřího Boušky Mladá Boleslav už o dalších krocích jedná jak s Českou poštou, tak s příslušnými ministerstvy. Chtěl jsem varovat před teroristy, hájí se senior souzený pro terorismus Přečíst článek › Na parkovišti naboural auto strážníkům. Nadýchal 1,5 promile Přečíst článek ›

Autor: Redakce