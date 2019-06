Podle primátora Mladé Boleslavi Raduana Nwelatiho by si ale měli lidé přilepšit zhruba o šest tisíc na jednoho zaměstnance. „Koukali jsme na průměrné platy pracovníků. Nelíbí se mi jejich výše, je potřeba je posílit,“ uvedl.

Ročně by to však znamenalo navýšit příspěvek města zhruba o pět milionů oproti současné situaci. „O rozhodnutí se bude jednat. Je to ale velmi důležité, plat 27,5 tisíce korun není na Mladoboleslavsku tak výrazný plat, abychom si mohli pracovníky vybírat,“ vysvětlil.

Podle něj je tak důležité, aby lidé byli dobře zaplaceni, aby na ně mohly být vyšší nároky. „Mohli bychom si vybírat kvalitní lidi a zaplatit je dobře, kdo kvalitně pracovat nebude, tak se s ním rozloučíme,“ podotkl.

Město v současné době přispívá na provoz služby 9,6 milionem korun ročně, Středočeský kraj dává organizaci 14,5 milionu korun ročně. Po navýšení příspěvků města by se tak oba příspěvky dostaly na podobnou úroveň. „Budeme na to muset najít peníze v rozpočtu, to ale bude už můj úkol,“ uvedl Raduan Nwelati.

Navýšení by se mohlo pracovníků teoreticky týkat již od 1. července, pokud návrh projde schválením, mělo by být formou zvýšení příspěvku na bydlení.