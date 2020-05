„Začali jsme reagovat na stav, kdy se nám během dubna příjmy se sdílených daní propadají o více než 10 procent (12-14 procent). Přistoupili jsme k tomu tak, abychom zhruba 10 procent odebrali z rozpočtu,“ uvedl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Schodek rozpočtu se v Hradišti zvýšil na 13 milionů korun. Díky hotovosti na účtech to však zatím nebude mít na město nijak markantní dopad a nemělo by být nutné to, aby si v Hradišti museli brát půjčku.

Do nákladů na boj s koronavirem, je nutné počítat třeba snížení nájmu hotelu Hrozen, nebo výpadky příjmů na uzavřených parkovištích. Peníze se pak na druhou stranu ušetří například za energie v, několik týdnů uzavřených, školách. Jasněji bude, nejen v Hradišti, ale na většině míst okresu, přibližně v září.