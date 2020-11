„Ačkoli mají otevřená okénka, rozhodně nevydělají na všechny své zaměstnance. Tak se snažíme pomoci,“ řekl starosta Ondřej Lochman (STAN).

Svým podnikatelům ale pomáhají i dalším způsobem. „Nabízíme firmám reklamu zdarma ve zpravodaji, uvažujeme nad touto možností i pro web,“ dodal starosta. Tuto iniciativu, kterou vedení radnice pojmenovalo na Facebooku #Hradištěsobě, město rozjelo již na jaře. Nyní při druhé vlně pandemie se k ní vrátilo.

Součástí iniciativy je i mapka, na níž se mohou přidávat další místní podnikatelé, aby se kdokoli, kdo něco potřebuje, mohl přehledně orientovat. Město rovněž znovu nabídlo těm podnikatelům, kteří sídlí v jeho prostorách, snížení nájmu.

Podobně se k situaci staví také Mladá Boleslav. „My jsme měli už na jaře soupis všech restaurací, které rozvážejí jídlo, mají okénko a nějak fungují. Na webu to lze doposud najít,“ připomněla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Provozovatelé podniků se zároveň mohou na město nadále obracet, v případě, kdy v přehledu chybí a chtějí na něm být. „Nemáme facebookový profil, jsme tím malinko limitovaní, na webu ale prostor je. Dáváme tam jejich webovky, telefonní číslo a informaci o tom, zda má restaurace rozvoz,“ doplnila Charousková.

Také Benátky nad Jizerou pomáhají svým podnikům. Jdou zde však trochu jiným směrem. „Místní podniky podporujeme. Část zaměstnanců města a škol odebírají od různých restaurací obědy. Restaurace Šťastný hroch pak vaří pro zaměstnance Klaudiánovy nemocnice s padesátiprocentní slevou,“ popsal starosta Karel Bendl (ODS).

O přímé propagaci podniků formou, jako má Mnichovo Hradiště, město však neuvažuje. I tak se pode radnice restaurace drží. „Někteří podnikatelé nabídli možnost jídel do krabiček, udělali si výdejní okénka. My to všichni víme,“ řekl Bendl a zdůraznil, že podniky zareagovaly dobře a i v tíživé době mají zákazníky.