V Mladé Boleslavi zatím nejsou očekávané ztráty přesně vyčísleny, budou ale obrovské. „Rozhodně se bavíme o desítkách milionů korun,“ uvedla mluvčí magistrátu v Mladé Boleslavi Šárka Charousková.

Nejedná se jen o finance vynaložené na bezprostřední boj s nemocí, tedy o vlastní opatření, která bylo nutné v době pandemie a nouzového stavu zavést a zaplatit. Započítat musíme také částku, která mapuje výpadek na daňových příjmech oproti původně očekávané částce. „Samozřejmě se to projeví nejen na investicích, ale také na provozních výdajích, které se budou muset omezit,“ připomněla Charousková.

Některé investice bude Mladá Boleslav nutně odkládat, jde například o realizaci víceúčelového hřiště v Michalovicích a podobné záležitosti, které nejsou urgentní a mohou počkat na dobu, kdy se situace zlepší.

Mnichovo Hradiště na bezprostřední boj s koronavirem vynaložilo přibližně 1,3 milionu korun. Díky dárcům, jako byla Škoda Auto a další společnosti, které zde působí, se ale podařilo tyto finance z velké části kompenzovat. Horší by ale podle aktuálních prognóz mohl být dopad na rozpočet města. Hradiště vychází z předpokladu, že by se mohlo dostat do mínusu 12 až 20 procent – to na základě kalkulačky, která je k dispozici na webu Sdružení místních samospráv ČR. „Může to být 10 až 15 milionů dolů. Maximálně by to mohlo být ale až dvacet milionů,“ popsal nejčernější scénář starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman.

Město dělá úsporná opatření. Pozastavilo se třeba několik dílčích rekonstrukcí ulic nebo se šetří na běžném provozu, či na provozu příspěvkových organizacích.

Co bude dál, to se ukáže na podzim. Město má našetřeno na horší časy. Neuskutečněné investice by tak mohlo hradit z úspor. Možnost půjčky je až ta poslední.

Kosmonosy také počítají, že by na ně ztráty mohly tvrdě dopadnout. „Zatím je ale brzo, moudřejší budeme v září,“ upozornil místostarosta města Petr Boubín, podle něhož jsou zatím ztráty nižší, než se očekávalo. Obává se však, že by Kosmonosy mohly přijít až o dvacet milionů korun.

Ztráty počítá i Bakov nad Jizerou. „V první fázi bylo kalkulováno s částkou zhruba 7 milionů korun na daňových příjmech,“ sdělil bakovský starosta Radim Šimáně. O budoucnosti se teprve rozhodne. V případě propadu mají Bakovští naspořené peníze na horší časy, díky kterým snad zvládne plánované investice realizovat. Drobnější, zbytné investice však také seškrtali.