V Benátkách nad Jizerou začaly fungovat tři skupiny dobrovolníků. Jednu koordinuje město, stejně jako v době první koronavirové vlny, druhou místní Sokol a třetí působí především v městském centru komplexní péče, kde dobrovolníci pomáhají klientům žijícím v domově i lidem v domácím prostředí, za nimiž docházejí pečovatelky. Nosí jim nákupy, venčí psy nebo dělají seniorům společnost.

„Situace je na daleko lepší úrovni než na jaře, kdy jsme se to učili. Navíc je teď dostatek pomůcek. Odpadá tak práce se sháněním roušek, respirátorů a dalších věcí,“ uvedl starosta města Karel Bendl, podle kterého by nyní lidé měli zachovat chladnou hlavu a chodit se procházet do přírody, aby mírnili stres, vyvolávaný záplavou informací o vývoji epidemie.

Zájemci o pomoc se v Benátkách nad Jizerou mohou obrátit na telefonní číslo 326 375 317 nebo mailovou adresu pomocvkrizi@benatky.cz.

Dobrovolníci jsou v pohybu také v Mnichově Hradišti. V provozu je opět krizová linka 326 776 688, která je k dispozici v každém všedním dni mezi devátou a patnáctou hodinou. Obrátit se na ni mohou například senioři, kteří potřebují nakoupit léky, jídlo, drogerii nebo krmení pro zvířata, hodnota nákupu přitom nesmí přesáhnout pět set korun.

V Mladé Boleslavi zatím dobrovolnická linka, na kterou se na jaře mohli obracet například senioři kvůli nákupům, v provozu není. „Uvažujeme o ní, ale zatím mezi lidmi není zájem," vysvětlila mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Ve městě funguje ve všedních dnech od sedmi do sedmnácti hodin krizová linka 739 596 307, na kterou mohou lidé volat, pokud mají z koronaviru obavy nebo potřebují zjistit nějaké praktické informace. „Volá na ni hodně lidí, nejvíce se zajímají o to, co mají dělat v případě, že jim končí platnost dokladů,“ připomněla Charousková.

Mladoboleslavský magistrát změnil úřední dobu, která je v době nouzového stavu každé pondělí mezi osmou a třináctou hodinou a ve středu od poledne do sedmnácti hodin.

Rozdávání dezinfekce město na rozdíl od jara zatím neplánuje, protože se všechny ochranné pomůcky dají už běžně koupit.

Dobrovolníci zatím nepůsobí ani v Bělé pod Bezdězem, ze stejného důvodu jako v Mladé Boleslavi. „Nemáme signály o tom, že by po nich byla poptávka,“ uvedl místostarosta Jan Sýkora. Také bělská radnice upravila úřední hodiny, pondělní od sedmi hodin do poledne a středeční od dvanácti do sedmnácti hodin.

V Bakově nad Jizerou se občané mohou obrátit o radu nebo pomoc na krizovou linku 326 214 030 nebo psát na mailovou adresu info@bakovnj.cz.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Krizové linky:

Mladá Boleslav: 739 596 307

Benátky nad Jizerou: pomocvkrizi@ benatky.cz, 326 375 317

Mnichovo Hradiště: 326 77 66 88

Bakov nad Jizerou: 326 214 030, info@bakovnj.cz