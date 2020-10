Svůj velmi detailně propracovaný plán oživili například v Benátkách nad Jizerou. „Jelikož ohrožení nákazou covid-19 stále ještě není za námi, uvedli jsme do provozu všechny bezpečnostní postupy, které se nám v jarních měsících osvědčily,“ uvedl starosta Benátek Karel Bendl.

Pomáhat budou dobrovolníci

Benátky znovu aktivovaly tým dobrovolníků. Ti podle Bendla mohou pomoci lidem, kteří nemají možnost si sami dojít do obchodu, do lékárny, vyvenčit psa nebo prohodit pár slov s dalším člověkem a jsou odkázáni jen na pomoc druhých. Město tak myslí na ty, kteří nemají v místě bydliště blízké příbuzné či známé. Přesně tak dobrovolníci fungovali také v jarních měsících, šlo o velmi úspěšný počin, do něhož se zapojilo mnoho lidí.

K tomu ještě starosta připojil výzvu pro lidi, kteří by chtěli také pomáhat. „Pokud se vy osobně, nebo někdo z vašeho okolí, dostanete do krizové situace v souvislosti s aktuální epidemií koronaviru, kontaktujte Městský úřad,“ vyzval Karel Bendl. To lze udělat pomocí speciálního mailu pomocvkrizi@benatky.cz nebo telefonicky na čísle 326 375 317, ozve se vám Petra Šilhavá ze sekretariátu. Dobrovolníka pak každý pozná snadno. „Jsou oblečeni do žluté výstražné vesty se znakem města Benátky nad Jizerou,“ doplnil Bendl.

Ožívají krizové štáby

V Mladé Boleslavi funguje linka, na které se lidé mohou informovat, jak magistrát pracuje a mohou se přes ni objednávat. „Samozřejmě se také schází krizový štáb,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková s tím, že o dalších opatřeních se rozhodne po oznámení dalších vládních opatření.

V Mnichově Hradišti prozatím neaktivovali dobrovolníky, ale naopak mají, stejně jako Boleslav, aktivován krizový štáb. „Od pondělí se budeme online scházet, zároveň se od pondělí omezí provoz úřadu, navalili se nám sem lidi z Mladé Boleslavi,“ upozornila tajemnice Hradišťského úřadu Kamila Galetková, ta také zmínila, že se zájemci o návštěvu musí nahlásit dopředu.

V Bakově nad Jizerou je v permanenci krizová skupina. Město průběžně doplňuje dezinfekční a ochranné pomůcky. „Dobrovolníky máme také aktivované a víme, kam v případě potřeby sáhnout. Situaci sledujeme a čekáme na kroky vlády,“ popsal situaci starosta Radim Šimáně.