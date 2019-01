Mnichovo Hradiště – Iveta Krsková sama vychovává jednadvacetiletého syna Jakuba, který trpí autismem, schizofrenií, poruchou chování a epilepsií. V sobotu jim přátelé uspořádali charitativní koncert v Domě kultury v Mladé Boleslavi, na kterém se vybralo 55 tisíc korun.

Kuba má autismus, paranoidní schizofrenii, epilepsii a poruchu chování. Žijí v Mnichově Hradišti | Foto: archiv

„Koncert dopadl moc dobře, bylo to hezké. Přišla spousta lidí. Nevím ani, jak to popsat, bylo to dojemné, kapely byly úžasné, krásná atmosféra,“ popsala svoje pocity a dojmy Iveta Krsková.

Organizátoři koncertu napekli perníková srdce, která dostala každá kapela, další srdce se později také dražila. Nakonec se vybralo celkem 55 410 korun. „Já jsem do toho připočítala i příspěvky, které lidé posílali předem, protože se nemohli účastnit koncertu. Dostali jsme i sponzorský dar od 3 firem, což dělalo 15 tisíc korun,“ shrnula Jakubova maminka.

Jedna z firem, která věnovala sponzorský dar se navíc rozhodla, že rodině vybere další peníze na svém plese.

Původní plán byl, že peníze půjdou na Kubova asistenta. Žádného se ale zatím nepodařilo najít, je jich málo. A tak bude Iveta Krsková muset zůstat doma, aby se o syna mohla starat. Peníze tedy pomohou do začátku, schválení veškerých příspěvku totiž prý trvá i několik měsíců, dva lidé by tak zůstali odkázáni na Kubův důchod.

„To by mohlo dopadnou i tak, že by Kuba musel být znovu někde v ústavu,“ posteskla si maminka, která hodlá bojovat, chce šířit osvětu o tom, jak se lidem s autismem žije. Pečující by si podle ní zasloužili větší podporu od státu.