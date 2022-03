Ve dvou velkých místnostech se během několika dnů nashromáždilo velké množství pomoci. A to od spacáků, pokrývek, léků, sunaru pro kojence až po oblečení, hygienické potřeby. Právě tyto věci jsou aktuálně pro pomoc běžencům velmi žádané. To potvrzuje i mluvčí magistrátu Šárka Charousková. „Materiální pomoc v podobě trvanlivých potravin, například rýže, či těstovin, desinfekčních prostředků, hygienických potřeb a čistících prostředků, obvazových materiálů, kvalitních přikrývek a termopodložek je možné přinášet každý den v době od 9 do 17 hodin do hotelu Věnec na Staroměstském náměstí,“ vyzývá mluvčí radnice.