Hlavní cenu si z ankety sice neodnesla, tu obdržela Lydie Kratinová, která celý svůj život zasvětila péči o handicapované a jinak znevýhodněné děti, na Martinu se ale také dostalo. V anketě získala Cenu hejtmanky Středočeského kraje. „Když jsem četla medailonky ostatních žen, vůbec jsem nevěřila, že si ocenění hejtmanky Středočeského kraje odnesu právě já. Byla jsem dojatá a šťastná,“ uvedla Martina.

Díky tomu dostala impuls a ještě větší chuť do další práce. „Moc bych si přála, aby se díky tomu naše organizace Nábor hrdinů dostala více do povědomí lidí a třeba i nějakých podporovatelů, abychom se hledání dárců a šíření myšlenky samotného dárcovství mohli ještě více věnovat,“ popsala své touhy oceněná žena.

S nábory dárců kostní dřeně je to však nyní horší, situace je docela vážná, protože se tak může stát, že se životodárné buňky nedostanou k někomu, kdo je potřebuje právě teď. Už při první, jarní vlně koronaviru se veškeré, nejen Martininy nábory úplně zastavili. Nyní je situace podobná.

Registrace nových dárců zpomalila

„Sedmého října jsme měli poslední náborovou akci pro veřejnost v Brandýse nad Labem, ale další připravované akce jsme odložili,“ vysvětlila Martina Chmelová a tím, žel se situace kolem koronaviru nevyvíjí moc příznivě a zdraví všech potenciálních dárců je priorita nejen pro registr, ale i pro Nábor hrdinů. „Jediná cesta jsou nyní nábory uvnitř firem, kde je kolektiv lidí, kteří se běžně potkávají, a zároveň máme možnost zajistit registraci individuálně. Bohužel registrace nových potenciálních dárců kostní dřeně celosvětově hodně zpomalila,“ doplnila Martina.

Za to, co mladá maminka dělá, jsou velmi vděční také v Českém národním registru dárců kostní dřeně. „Těší mě, že se mezi mladými lidmi najdou takoví, jako je Martina Chmelová. Přestože ji samotnou do registru ze zdravotních důvodů vzít nemůžeme, neodradilo ji to a spolupracuje s námi jinak. Rozhodně to není samozřejmost a já si velmi vážím každého, kdo nezištně pomáhá lidem, kteří si sami pomoci nemohou,“ uvedl jeho ředitel Daniel Pagáč.

Přestože „náborářka“ nyní čeká svého druhého potomka a koronavirová situace přiostřuje, rozhodla se pomáhat ještě další cestou, i ta má velmi blízko k nebezpečnému onemocnění. Letos se účastnila 24. ročníku sbírky proti rakovině, takzvaného měsíčkového dne. „Lidé typicky žluté kvítky moc dobře znají a sami mě i na ulici zastavovali. Pokaždé mě mile překvapí, že opravdu často přispívají ti, do kterých bychom to na první pohled třeba ani neřekli,“ popsala svoji bezprostřední zkušenosti Martina s tím, že se velmi stává, že někdo z kupujících začne vyprávět svůj příběh a zkušenost s onkologickou léčbou.