Jak vám koronavirus změnil život?

Změna byla pozitivní i negativní. S manželem a synem jsme byli doma a měli více společného času, což jsme si moc užili. Chyběli mi ale rodiče, se kterými jsem se bála stýkat. Bohužel nám díky opatřením zrušili mnoho festivalů a dalších akcí, kde jsme měli hledat nové dárce kostní dřeně, což mě moc mrzí, protože nemocným čas běží neustále.

Co jste v tomto období dělali?

Pracovala jsem pořád, jen z domova. Pak jsme se věnovali zahradě, chodili do přírody, kde nebyli lidé. Společně jsme hráli různé hry. Čas nám utíkal velmi rychle, na nudu nebyl prostor.

Myslíte, že přinesla pandemie také něco pozitivního?

Já nechci být pesimista, ale nic moc mě nenapadá - tedy takového, co by se přeneslo i do těchto dní. Snad jsme si alespoň na chvíli uvědomili, jak se vlastně máme dobře. V době největší nejistoty se k sobě ale lidé chovali hezky, pomáhali si s nákupy, šili roušky..

Máte pocit, že jsou teď k sobě lidé milejší?

Bohužel to nijak nevnímám, ale bylo by to hezké. Tím, že jsem hodně ve spojení s onkologickými pacienty, se ke mně dostávají spíše zkušenosti, že pokud mají na veřejnosti roušky, tak jim je často nadáváno do ovcí, lidé před nimi schválně kašlají nebo jim radí, ať zůstanou doma, když se bojí. Neuvědomují si, že tito lidé roušky nosili i "za doby před koronavirem", mají velmi oslabenou imunitu. To bych si přála, aby se zlepšilo.

