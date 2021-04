Právě na těchto dvou místech lékař také očkuje a včetně druhé dávky aplikoval vakcínu více než šesti stovkám lidí. Nadále se však věnuje testování, a to zcela unikátní švýcarskou technologií. Výsledek se navíc v ordinaci pana doktora testovaný dozví už do dvaceti minut. Jedná se o metodu, která není až tolik běžná. Přítomnost viru se vyšetřuje z krve. „Používané Přístrojové sady jsou vyvinuty za pomoci nejnovějších nanotechnologií a využití přísně specifické detekce. K dispozici v současnosti máme také testovací sady na měření hladiny protilátek proti SARS-CoV-2 IgG a IgM v krvi jen z malé kapky, které jsou vyrobeny stejnou technologií,” popsal Milan Šimko, regionální ředitel společnosti AxonLab pro Česko a Slovensko.

Na doktora Borského se v případě testování spíše než jednotlivci obracejí firmy. „Teď kdy nutnost testování, tak se na nás firmy přímo obracejí. Nejvíce je zajímá právě rychlost testování. Člověk musí být otestovaný mnohdy co nejdříve a výsledek platí do 48 hodin,“ uvedl Martin Borský.

Lékař a jeho tým spolupracuje s několika firmami na základě smlouvy. Jsou ale také firmy, které do ordinace přivezou zaměstnance, u kterých je třeba provést antigenní testování před nástupem do zaměstnání. Z Mladé Boleslavi spolupracuje ordinace například s firmou Recticel Interiors Plazy, Tereos TTD Dobrovice nebo Grupo Antolin. V praxi se však setkává také s pacienty, kteří potřebují antigenní testy kvůli pracovním výjezdům do zahraničí.