Jak vám osobně změnila karanténa a nouzový stav život?

Během nouzového stavu se můj život, stejně jako životy všech lidí u nás, proměnil zásadně. Teď se vše vrací do normálu a nějakou zásadní životní změnu nepociťuji. Jen jsem bohatší o nové zkušenosti.

Myslíte, že koronavirus přinesl také něco nového?

Určitě. Kvůli nouzovému stavu jsme se všichni najednou ocitli v nové realitě, realitě přísné celoplošné karantény. Takové situaci jsme v moderních dějinách ještě nemuseli čelit. Naplno se ukázala například výhoda a efektivita prostředků elektronické komunikace a digitalizace některých procesů. Videokonferenční schůzky, home office, elektronické formuláře pro podání a tak podobně, to jsou oblasti, na které by se měl zaměřit i veřejný sektor. Nového bylo opravdu hodně. A na odlehčenou: já jsem třeba zjistil, že existuje jakýsi úřad zdravotních statistik, že nejlepší respirátor je FFP3, co v epidemiologii znamená „R“, a slovník jsem si obohatil o perly jako „komorbidita, promoření, rozvolňování“.

Jak jste toto období prožíval?

Bylo to velmi složité období. Policisté byli kvůli zajištění akceschopnosti přes celé období rozděleni do dvou skupin, aby se eliminovalo případné zavlečení viru na celé oddělení či celý odbor. Museli jsme zajistit přísnější úklid a desinfekci pracovišť a vozidel. Každý den jsme věnovali maximální pozornost kontrolám dodržování nařízení vlády nebo ministerstva zdravotnictví. A to nebyl zrovna jednoduchý úkol, protože tato nařízení vznikala nebo se měnila každým dnem a jejich výklad nebyl vždy úplně jasný. Zpravodajství jsem sledoval doslova on-line. Měl jsem velké obavy z přerušení provozu ve společnosti Škoda Auto, protože spousta zaměstnanců musela několik týdnů trávit veškerý čas namačkána na ubytovnách v Mladé Boleslavi. Naštěstí díky dobré spolupráci s městem a městskou policií Mladá Boleslav se tato situace zvládla bez větších problémů. A protože mám děti školou povinné, byli jsme společně s manželkou ještě učiteli na plný úvazek. Nakonec mě nejvíce nervů stála fyzika pro sedmou třídu.

Nestal jste se obětí "ponorky"?

Nestal. Byl jsem natolik zaměstnán a stále on-line, že k rozvinutí ponorkové nemoci prakticky nemohlo dojít.

