Jaroslava a Jiří Kuklovi, manželský pár z Mladé Boleslavi, si v době koronavirové krize snaží zachovat dobrou náladu. I na ně však v lockdownu tíživě dopadá omezení pohybu a setkávání. Chybí jim společnost dalších lidí a především chvíle strávené s vnoučaty a pravnoučaty.

Jiří Kukla. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

„Máme úplně obrácený rytmus, nic nás neomezuje, do dvou v noci koukáme na televizi, ráno spíme do osmi, devíti. Ale jinak je to smutná doba,“ říká Jaroslava Kuklová, která pracuje v nyní zavřeném bufetu v Železné ulici.