Manželé Zitovi učí zájemce tančit už celých 27 let

Mladá Boleslav - Podzim je neodmyslitelně časem tanečních. Mladí lidé se rozhodli naučit tančit, zjemnit své mravy, ale i pobavit se, najít případně první lásku, prostě vykročit směrem k dospělosti. Navíc jsem se v Boleslavském deníku dočetla, že letos se hlásí více chlapců než děvčat. Neobvyklá věc. Co pamatuji, tak to bylo vždy naopak a mnohým dívkám se při větě „Zadejte se, pánové“ rozechvěl žaludek nervozitou, zda nezůstanou osamoceně stát.

Josef a Bohumila Zitovi, taneční mistři.Foto: TŠ Zita

Pro odpověď jsem šla za manželi Zitovými do prostor Taneční školy Zita.

„Musím vás zklamat v obou případech. Zájemců o taneční všeobecně ubývá. Dnešní mladí si povětšinou myslí, že tanec nepotřebují, stačí hopsat a vlnit se. A to, že se jim snažíme vštípit zásady slušného chování, je nezajímá. Ale ono vše začíná od rodičů. Škoda peněz, ztráta času. A po letech mladí zjistí, že jim tanec chybí. Proto jsou kurzy pro dospělé daleko víc naplněné.“

Občas se objeví i kuriózní případ. Pana Zitu navštívil v pondělí manželský pár, že by potřebovali do své svatby, která se konala v pátek, naučit tancovat.

Vracím se otázkou k chlapcům. „Ne, situace je stále stejná, dáváme chlapcům i určité výhody a snažíme se, aby na kurzu jich bylo vždy o něco více. Nejčastějšími účastníky jsou studenti gymnázií.“

S obdivem si prohlížím krásný klimatizovaný sál, který má výbornou akustiku a zcela ojedinělý celoodpružený taneční parket. Do vybavení patří i digitální zvuková, světelná a projekční technika, včetně televizního studia.

Josef Zita můj obdiv kvituje s úsměvem. „Nejste jediná, konaly se zde doslova světové akce několikrát mezinárodní kongresy učitelů tance, v září workshop porotců z celé Evropy. Všichni se k danému zázemí vyjadřovali s velkým obdivem.“

Josef Zita působí jako porotce tanečních soutěží, jezdí i do ciziny. Jak to s tanečními vypadá tam? „V zahraničí organizují převážně kurzy pro dospělé, ale jinou formou. Byl jsem se podívat třeba v Mnichově. I já se stále při soutěžích učím. Vidím, co se kde tančí, sleduji nejrůznější novinky, které pak zařazuji pro zpestření do našich kurzů.“

A potom si taneční mistr stěžuje. „Mrzí mě, že v současné době celkově klesá kulturní úroveň. Počínaje našimi politiky, přes návštěvníky divadla, kteří přijdou v džínách, odcházejí před posledním potleskem. Konají se plesy takzvaně „na stojáka“, kde se víc pije než tančí, a mohl bych pokračovat. Nelíbí se mi, když v tanečních není kladen důraz na správné chování a oblečení účastníků i na slušné vyjadřování.“

A Zitovi na kritiku mají právo. Oba vystudovali šestiletou konzervatoř, výuce tanců se věnují 27 let, předtím byli oba vrcholovými tanečníky. Vlastní mezinárodní licenci Euro Dance Center a certifikát kvality Svazu učitelů tance České republiky.

Bavíme se o televizní soutěži Star Dance. „Zpočátku to byla dobrá propagace tance, i když pořad zajímal spíše dospělé. Ale hodnocení diváků vše zkazilo. Třeba problematický Pavlásek a na druhé straně Mareš, který byl fantastický, dřel, dosáhl výborné taneční techniky.

Měly by být dvě soutěže. Jedna seriózní, kdy by taneční páry hodnotili pouze odborníci, a druhá show s hodnocením diváků. Ke konci to byla pro tanec antireklama.“

A co budoucnost? „To víte, stárneme, ale stále nás to baví, i když už pochopitelně nestihneme tolik, co zamlada. Nyní se zaměřujeme spíše na kvalitu, těch akcí již není tolik, co bývalo dřív.“

KVĚTA JEČNÁ