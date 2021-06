Memoriál Marka Koštýře v Dolním Bousově letos nasadil laťku opravdu vysoko. Chce sehnat peníze pro malého Vojtíška Jenče, který má vážnou nemoc. Jedná se o poruchu metabolismu neboli glykogenózu. Vedle toho chce Nadační fond Marka Koštíře, jež akci pořádá, šířit osvětu o této zákeřné nemoci.

Vojta Jenč. | Foto: Nadační fond Marka Koštíře

„Letos v březnu to byly dva roky, co se nám narodil syn Vojta. Bohužel již pár hodin po narození se u něj objevily komplikace a to takové, že měl neměřitelnou hodnotu cukru. To znamenalo velké riziko hypoglykémie. A právě kvůli tomu byl deset dní na JIP,“ popsala zákeřnost choroby Vojtíškova maminka Denisa Jenčová.