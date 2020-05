Zvelebovat krajinu se snaží majitel pozemků Josef Hendrych v Nepřevázce u přírodního parku Chlum.

Pan Hendrych pomáhá Mladoboleslavsku, do krajiny vrací vodu i stromy | Foto: ČSOP Klenice

"Majitel pozemků se do zkrášlování okolí obce pustil opravdu naplno. Vlastní louky, které pravidelně seká. U cyklostezky do Sýčiny nechal vybudovat kapličku U Tří Svatých, která tam byla podle historických map už v době Marie Terezie. U kapličky následně obnovil pramen. Voda stéká do studny a z ní teče až k odpočívadlu u kapličky," uvedla Milada Vrbová z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Klenice.