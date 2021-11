Letitý a majestátní dub na boleslavském Výstavišti má od výrazně zmenšenou korunu. Podle magistrátu byl ořez a snížení koruny jedinou cestou, jak strom zachránit a zároveň nevystavit nebezpečí kolemjdoucí.

Redukce koruny byla jedinou cestou, jak zachránit strom a zachovat bezpečnost kolemjdoucích. | Foto: archiv města

Na buku lesním v mladoboleslavském parku se koncem srpna objevily plodnice dřevokazné houby. Zástupci magistrátu přizvali vzhledem k významu letitého stromu na posouzení situace odborníka. Posudek znalce potvrdil, že strom je napaden houbou a jeho stabilita je silně ohrožena.„Pokud by se řez neprovedl, nebylo by možné zajistit bezpečnost na cestě, která vede kolem stromu a po které denně prochází mnoho lidí včetně rodičů s dětmi,“ uvedla Šárka Charousková, mluvčí magistrátu. Aktuálně má koruna výšku 10 až 12 metrů. Snížením výšky a objemu a tím i její celkové váhy by se tak měla zajistit provozní bezpečnost stromu na nejbližší období. Později dojde k oplocení dopadového prostoru.