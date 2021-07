/FOTOGALERIE/ Dává nám pandemie koronaviru sbohem – nebo se spíš máme obávat příchodu nové vlny; možná ještě agresivnější než mutace, které už známe? To jsou otázky, o nichž se vedou diskuse v souvislosti s omezujícími opatřeními a povinnostmi ukládanými občanům. V Mladé Boleslavi je odpověď známá – alespoň z pohledu fungování magistrátu.

Budova magistrátu v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Ten se od července vrátil k režimu platnému před koronavirem. Úředními dny jsou tak čtyři z pěti pracovních: v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý od 8 do 15 a ve čtvrtek do 15:30. Pátek zůstává neúředním dnem.