Důvodů bylo hned několik. Podle primátora Raduana Nwelatiho Luma poskytuje služby, které jsou obdobné jako u jiných společností. Výjimkou je potravinová pomoc. Tu v Mladé Boleslavi zařizuje Luma, ale už na tuto činnost dostala dotaci krajskou.

Centrum Luma navíc již letos od Mladé Boleslavi dostala dotaci 4 miliony korun. Ty ale bylo potřeba použít jiným směrem a společnosti nakonec chybělo 39 tisíc v určitém odvětví její působnosti. Podle náměstka Jiřího Boušky však nebylo z předložené žádosti jasné, kam by peníze putovaly, proto ji bylo zapotřebí předělat. „Když jsem si ale pročetl opravený dopis, tak v něm stále nebylo jasně řečeno, co bychom Lumě podporovali. Nemáme rozpočet a nevíme, na co by peníze šly,“ poznamenal.

Martina Brzobohatá, vedoucí Lumy, uvedla, že přes tento neúspěch bude v budoucnu o dotace žádat znovu. „K této záležitosti se ale nechci vyjadřovat, zkusím zažádat znovu, tentokrát na podporu materiální a potravinové pomoci,“ řekla.