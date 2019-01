Mladá Boleslav - Trenérka aerobiku Lucie Nováková svým sportem doslova žije, a také prožívá naplnění velkého snu

Tým žen pod vedením Lucie Novákové bodoval v Bohemia Tour Aerobic | Foto: Archiv Lucie Novákové

Mladá Boleslav - Trenérce Lucii Novákové se letos splnil sen. Když před dvěma lety začínala s trénováním, v prvním rozhovoru se tehdy svěřila, že by si moc přála, aby dřinu a nasazení jejích svěřenkyň někdo ocenil i na soutěžích, a těch se konečně letos její týmy zúčastnily.

Máte za sebou historicky první závodní sezónu, jaká byla?

Musím říci, že to byl sen. Pro holky to bylo ale velice náročné, v podstatě osm měsíců v kuse trénovaly. Někdy jsme jeli i pátky a soboty. Ale výsledky to přineslo.

Začínala jste s dospělými, ale letos trénujete také děti, je to tak?

Přesně tak, týmy máme ve věkové kategorii 7 až 8 let, ten si říká Gumídci, potom 9 až 11 let, tady si děvčata říkala Frozen. Pak mám kategorii 20 a více let, a tento tým je složen ze slečen, maminek, babiček, prostě hodně pestrý mix… s těmi jsem tehdy začínala.

A jaké úspěchy si vaše svěřenkyně připsaly?

Gumídci ze soutěží přivezli stříbro a bronz, Frozen mají jedno stříbro. A ženské, jak jim říkám, skončily ve finále také na druhém místě. V průběhu sezóny ale získaly také stříbrné a bronzové místo. Úspěchy byly ale samozřejmě i individuální, abych na něco nezapomněla.

Přibíráte nové posily?

To bychom moc rádi, teď od září budeme určitě nové duše shánět. Přibírat budeme ve všech kategoriích, ale samozřejmě největší nedostatek je v té dospělácké. Gumídků mám 14, starších holčin je 12, a žen je 10. Samozřejmě na soutěžích necvičí všechny, jsou mezi nimi náhradnice, ale snažím se, aby to bavilo všechny.

V nejstarší kategorii máte také nějaké téma?

Ano, tenhle tým si říká Madonna, a s tohle choreografií, i když mírně předělanou, chceme absolvovat i příští sezónu. Cvičit nás bude 10, a zapojím se do toho i já, tedy nejen jako trenérka, ale budu s nimi i cvičit. Závodíme na soutěži Bohemia Tour Aerobic.

Trénujete tři týmy, budete s nimi i soutěžit, jak to všechno stíháte?

Je to jednoduché, i když to bude znít asi hrozně: nemám žádný osobní život. V podstatě se věnuju jen aerobiku, protože navíc jezdím i jako rozhodčí po závodech, předcvičuju a pracuju i v Praze. Kromě toho pomáhám v jedné firmě s účetnictvím, ale můj hlavní obor je opravdu cvičení. Od září mám ale další plány, jak to ještě víc rozjet. Věřím, že se mi to podaří.

Aerobik není ale jen cvičení, je i spousta věcí okolo, choreografie, hudba, kostýmy… To pro vás někdo dělá?

Kdepak, to je všechno moje práce. Vymýšlím kostýmy, nákresy, vybírám hudbu… Člověk to musí milovat, aby tomu byl ochoten věnovat veškerý svůj čas. Ale já z toho mám opravdovou radost, chtěla jsme to dokázat, a povedlo se to. Úspěchy na soutěžích i spokojenost holek, které cvičím, jsou pro mě hnacím motorem.

Takže splněný sen?

Přesně tak! Pokud mi někdo tvrdí, že si člověk nemůže splnit sen, tak mu můžu velmi snadno ukázat, že já jsem přesně ten případ, který potvrzuje, že to jde. Musíte hodně chtít a jít si za tím, úspěchy se určitě dostaví.

Jak dlouho se vlastně aerobiku věnujete?

Nejdřív jsem patnáct let sama závodila, a posledních deset let sbírám i trenérské zkušenosti. Dělám lektorku i osobní trenérku, a kolem pětadvacet let jsem se začala věnovat i práci s dětmi a jejich tréninkům. Závodní sezónu coby trenérka dětského týmu jsem měla sice oficiálně letos první, ale ta příprava je skutečně dlouhodobá. U dětí je hodně těžké překlenout to první stadium, kdy je pro ně to cvičení moc náročné. Jakmile to ale překlenou a vydrží u toho, stanou se z nich závodnice. Ale nejde to tlačit násilím, musí chtít.