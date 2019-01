Mladoboleslavsko - Co se psalo mezi 7. a 13. březnem v Boleslavském deníku v roce 1996? O zrušených koncertech, deratizaci i o kvalitě cirkusových vystoupení.

Děti z výtvarného kroužku mladoboleslavské ZUŠ tvořily pod vedením Miroslavy Koubkové kraslice, s nimiž se zúčastnily soutěže vyhlášené okresním muzeem. | Foto: Zuzana Páchová

7. března 1996

Benátky nad Jizerou až do roku 1996 neměly vlastní vlajku. To se ovšem začátkem roku začalo měnit. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo návrh, podle něhož benátecká vlajka sestává ze dvou červených a jednoho modrého pruhu. V prostředním pruhu jsou navíc umístěny vinné listy symbol pánů z Dražic. Jelikož i v parlamentním heraldicko-vexilologickém podvýboru stejnojmenné komise prošel návrh bez obtíží, začaly Benátky odpočítávat čas do předání dekretu z rukou předsedy Poslanecké sněmovny. To jediné totiž zbývalo, aby mohlo město vlajku začít používat.

Rovněž v Benátkách se rozběhly přípravy nové výstavby, která měla změnit tvář Bursy. Do roka měla ve frekventované části města vyrůst nová budova České spořitelny, kde pobočka peněžního ústavu funguje dosud. V těsném sousedství se počítalo také s výstavbou dalšího objektu, kam se posléze přesunula pošta. Ta do té doby sídlila ve staré radnici obývané 2. základní školou. V uprázdněných místnostech pošty vznikly k radosti jejího vedení nové učebny.

Do Mladé Boleslavi měla následující týden zavítat Ellen Horn, ředitelka norského ibsenovského festivalu, která se rozhodla zhlédnout adaptaci Ibsenova dramatu Paní z moře s hostující Veronikou Žilkovou a Oldřichem Víznerem v hlavních rolích. Protože ji představení oslovilo, boleslavské divadlo se prestižního festivalu později zúčastnilo.

8. března 1996

Mladoboleslavská rádia Jizera a Delta navštívila nejpopulárnější americká zpěvačka country a dlouholetá přítelkyně zpěváka Michala Tučného Annie Rattlesnake, známější v Čechách jako Anka Chřestýš. Američanka do Čech přijela natočit nové album ve spolupráci s vydavatelstvím Sony Music a odehrát koncert v pražském Paláci kultury. Během vzpomínání se povídalo také o prvním setkání českého zpěváka a jeho amerického idolu i o posledním rozloučení, kvůli kterému Američanka okamžitě změnila plány a přiletěla z Mexika do Prahy.

V Mladé Boleslavi se rozjela velká deratizační akce. Ve čtyřech etapách byly ve všech městských čtvrtích postupně položeny návnady proti potkanům.

Narozdíl od Kamila Střihavky, který slovo dodržel, Lucie Bílá dubnový koncert v mladoboleslavském Domě kultury odborů zrušila. Přestože termín společného koncertu byl domlouván kvůli velké vytíženosti obou zpěváků v úspěšných muzikálech Drakula a Jesus Christ Superstar s půlročním předstihem, Milan Klipec musel čtenáře informovat, že Lucie Bílá měsíc před koncertem účast odřekla. Přestože důvody nesdělila, Klipec si její zaneprázdněnost vysvětloval tím, že producenti muzikálu Drakula reagovali na negativní ohlas diváků, kteří se v muzikálu dočkali místo popové divy její alternace, a navýšili Lucii Bílé počet představení.

9. března 1996

Poslanec Parlamentu ČR a volební lídr ČSSD pro střední Čechy Stanislav Gross zavítal na Mladoboleslavsko. Společně s místopředsedou strany Karlem Machovcem v Mladé Boleslavi navštívili školský úřad, okresní ředitelství Policie ČR i městskou policii a následně pokračovali do Žďáru a Dolního Bousova, kde se setkali s lidmi.

Boleslavský deník v sobotu 9. března přinesl rovněž rozhovor Josefa Donáta s jubilantem Karlem Herčíkem, čerstvým šedesátníkem, který byl po listopadu 1989 prvním předsedou ONV, dále prvním porevolučním starostou Mladé Boleslavi a také prvním ředitelem „Auto Škoda Musea". Známý boleslavský historik zavzpomínal na své začátky na radnici a na to, jak mu mnozí radili, koho by měl vyhodit a na koho si dávat pozor, připomněl, jak rád učí na Gymnáziu dr. Josefa Pekaře, a promluvil i o budování Škoda Muzea

11. března 1996

Rádio Delta oslavilo první narozeniny, rádio Jizera první půlrok existence. Oslava to byla velkolepá a ve všech prostorách Domu kultury pokračovala do ranních hodin.

12. března 1996

V sobotu tomu bude právě 20 let od mladoboleslavské premiéry snímku Kolja tvůrčího tandemu Jana a Zdeňka Svěrákových. Úspěšný film, jenž právem patří do zlatého fondu české kinematografie, se premiérově hrál v kinech Oko na náměstí Míru i Forum na rozhraní Mladé Boleslavi a Kosmonos.

Jiří Senohrávek se před 20 lety zamyslel nad údělem lidí z maringotek, když ve svém článku zhodnotil cirkusové představení Cirkusu Grand Václava Berouska, jenž vztyčil svůj stan uprostřed sídliště Habeš, na místě naproti dnešní 9. základní škole. Výsledek? Pochvala artistických výkonů i klaunů a na druhou stranu víc než patrný nedostatek zvířat (pouze pudli a hadi), zastaralé technické vybavení (diváci ani nepostřehli, když se z amplionů ozvalo vyhlášení přestávky) a dlouhé pauzy během výměn magnetofonových pásků.