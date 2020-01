Věc se vrátila k novému projednání. „Na základě předložené spisové dokumentace, napadeného rozhodnutí a odvolání ZO Českého svazu ochránců životního prostředí Klenice z Mladé Boleslavi posuzovatelé dospěli k názoru, že na kraji dostatečně neposoudili vliv posuzovaného záměru na zemědělskou půdu,“ oznámil za petenty Michal Šimek.

Boj ještě nekončí

„Než se proces znovu rozběhne, může trvat rok a půl, možná dva roky,“ uvedla Milada Vrbová z ČSOP Klenice, která se angažovala v boji za to, aby haly nebylo možné postavit. Do budoucna se prý navíc bude měnit legislativa, která zde může jakoukoli výstavbu úplně zakázat, protože se jedná o pramennou oblast a voda by novým zákonem měla být podle ní jednoznačně nadřazena všemu, i výstavbě infrastruktury.

Jednatel společnosti D+D Petr Dědek z rozhodnutí ministerstva nemá těžkou hlavu. „Respektujeme to a uvidíme, jaký bude další vývoj, je to naprosto běžné rozhodnutí, nepodivujeme se tomu. V odvolání i v rozhodnutí jsou různé polopravdy a je to velmi komplikované,“ uvedl s tím, že více se k událostem kolem další etapy D+D parku zatím nechce vyjadřovat.

Kdyby se podle Šimka záměr přeci jen uskutečnil, tak by bylo odňato asi 10 ha zemědělské půdy v I. třídě ochrany ze Zemědělského půdního fondu. Jako další nedostatek se v rozhodnutí ministerstva uvádí nedostatečné popsání dopravního napojení a řešení dopravní infrastruktury.

Dvě petice

Proti projektu v Kosmonosech vznikly také dvě petice, ministerstvo ve svém rozhodnutí vycházelo z té, kterou na jaře 2019 podepsalo cca 180 občanů Kosmonos. V rozhodnutí z ní cituje. Druhou petici Šimek se spolupracovníky zveřejnil až v říjnu 2019 a odevzdaná byla loni 18. prosince. „Obě petice měly v zápase svůj význam, ministerstvo znalo tu první,“ dodal Šimek.

Druhou petici podepsalo 919 lidí z Kosmonos a celkem měla 1704 podpisů od obyvatel z přilehlých obcí.