Loděnice by mohla být dokončena v dubnu

Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Nová loděnice, která vzniká na Krásné louce, má být hotova do 6. dubna. Vyplývá to z dodatku ke smlouvě, který tento týden schválili městští radní. V létě by měl být areál, který bude sloužit hlavně vodákům a skautům, uveden do plného provozu. Chybět zde nebude ani půjčovna loděk.

Krok radních není v uplynulém období jediný, který se týká loděnice. Již v únoru schválili městští zastupitelé poskytnutí investiční dotace Městské společnosti sportovní a rekreační areály, která má loděnici na starosti. Šlo o celých 10 milionů korun, které poslouží na pokrytí výdajů, jež stavba přináší. Tento týden, konkrétně v pondělí, pak došlo na prodloužení termínu dokončení stavby. Původně totiž měla být loděnice dokončena do konce minulého roku. To se ale nepodařilo. Aktuální datum dokončení, 6. duben, provozní a obchodní ředitel Městské společnosti sportovní a rekreační areály Ondřej Remeš vidí optimisticky. „Dodatek ke smlouvě o dílo na radě prošel, tím se posunuje termín dostavby na 6. dubna, kdy začneme s kolaudačním řízením. Doufáme, že areál během dubna až května začneme provozovat," uvedl Remeš s tím, že areál budou mít Městské společnosti sportovní a rekreační areály v péči i nadále a budou jej provozovat. Škoda Auto v roce 2018 zvýšila tržby o 4,4 procenta Přečíst článek › Nová loděnice má podle Remeše posloužit klubům. Jde o skauty, vodáky a agility. Otázkou nyní podle něj zůstává, zda kluby budou mít loděnici propůjčenou, nebo dostanou povinnost platit nájemné. V novém areálu bude k dispozici také půjčovna lodí pro veřejnost. „Bude tam recepce s pracovníkem, který bude v otvírací době půjčovat lodě. Zákazník půjčovny bude moci využít sociální zázemí, klubovny budou pro kluby," doplnil Remeš. Stavba loděnice se zpozdila kvůli počasí. Některé nutné práce nemohly být provedeny v zimních měsících, protože to technologické postupy nedovolovaly. „Jinak vše probíhá hladce a vypadá to dobře," dodal Remeš. Jeho slova potvrdila také mluvčí magistrátu Šárka Charousková. „V podstatě se už finišuje. Zařízení by mělo být otevřeno. Doufáme, že to v létě bude fungovat," řekla. Také skauti se již na nový areál těší. „Oddíly si to zaslouží, protože reprezentují a šíří slávu Mladé Boleslavi. Máme tam reprezentanty ze svazu vodáků," upozornil vedoucí 8. oddílu vodních skautů v Mladé Boleslavi Jaroslav Šebek. Skauti jistě uvítají prostor, který jim areál nabídne. Své vybavení mají nyní uskladněno v původní staré loděnici.

Autor: Zuzana Zelenková