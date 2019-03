Linka 432 nově pojede až do Boleslavi

Mladoboleslavsko - Mladoboleslavsko čeká velká dopravní změna. Posílí tady autobus 432, některé spoje totiž budou prodlouženy až do Mladé Boleslavi, a to i o víkendu. Ke změně dojde v rámci integrace Nymburska do soustavy PID - Pražské integrované dopravy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Málek

Některé spoje linky 432 budou nově jezdit z Lysé nad Labem až do Mladé Boleslavi. Do této doby jezdila 432 z Lysé přes Milovice o Vlkavy. Odtud některé spoje pokračovaly po nezaintegrované lince 260432 do Mladé Boleslavi. Nově budou převedeny na linku 432 a tak bude v podstatě prodloužena. Cestující budou mít pro jízdu nový tarif a navíc budou moci jezdit na aplikaci PID Lítačka, která sama o sobě znamená levnější jízdu. Tento spoj bude jezdit i o víkendech v intervalu 4 hodin. Ve všední den to bude 60 až 120 minut. Jízda z konečné na konečnou potrvá něco přes hodinu,

Autor: Zuzana Zelenková