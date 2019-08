V Bělé pod Bezdězem zavedli webovou aplikaci na hlášení závad, pomocí které kdokoli může dát vědět, co je v jeho okolí špatně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Město aplikaci přestavilo prostřednictvím svého webu koncem července, na vyhodnocování je tedy ještě brzo, lidé ale zájem podle místostarosty Jana Sýkory pomalu projevují. „Věříme, že to bude dobře fungovat, aplikace je tam nově, takže je to ve zkušebním režimu, věřím, že to najde svoje uplatnění, že nám lidé pomohou prostřednictvím aplikace zvelebovat město,“ uvedl Sýkora.