Jako třeba ve čtvrtek odpoledne v Boleslavi, kdy strážník městské policie při obvyklé obchůzce načapal skupinku mladých lidí. Ani jeden z dotyčných neměl roušku a policistovi, který je upozornil na porušení nařízení, se navíc všichni vysmáli do očí. Na místo tedy musela přijet posila. Ta skupinku zkontrolovala, zjistila, že se jedná o dva Čechy a dva Slováky a až na její apel si mladíci roušky konečně bez řečí nasadili. „Strážníci muže důrazně upozornili na povinnosti zakrývat si ústa a nos dle vládního nařízení. Tito s omluvou přislíbili, že nařízení nebudou již porušovat. Následně z místa odešli,“ upřesnil velitel městské policie Tomáš Kypta.

Boleslaváci se pak nebojí na lidi bez ústenek hlídku přivolat. Jeden takový případ se odehrál také ve čtvrtek po dvacáté hodině. „Ve 20.20 hodin oznámil občan, že se v Zalužanské ulici shlukuje množství lidí bez zakrytých dýchacích cest. Dle oznamovatele se mělo jednat o zahraniční pracovníky z místních ubytoven,“ doplnil Kypta. Policisté na místo vyjeli, nikoho tam ale už nedopadli.

V Boleslavi s hlídáním dodržování pravidel dále pomáhají také Asistenti bezpečného města. Ti během čtvrtka načapali 52 lidí bez roušek. Na druhou stranu je nutno říci, že ani k jednomu z výtečníků nebylo potřeba volat hlídky městské policie, protože si po upozornění obličeje zakryli.

V Kosmonosech podle starosty a velitele městské policie Eduarda Masarčíka obyvatelé nařízení nosit roušku vesměs dodržují. Najdou se ale „udavači“, kteří volají policii zcela zbytečně. „Na policii volají lidé s tím, že se lidé pohybují na zahradách, na svých pozemcích, bez roušek, což je úsměvné. Jsou to aktivní občané, kteří mají potřebu upozornit na lidi kolem sebe, ale už si neuvědomují na co je potřeba upozorňovat,“ vysvětlil co se teď děje Masarčík.

I v dalších městech Mladoboleslavska se lidé chovají zodpovědně a nařízení dodržují. „Hasiči a městská policie byli za lidmi nad 70 let osobně a ptali se, zda mají zajištěno vše, co potřebují. Lidé jsou ukáznění a nosí roušky,“ zhodnotil například Bakovský starosta Radim Šimáně.

Ani benátečtí obyvatelé nevycházejí bez zakrytého nosu a úst. Policie pak přijala speciální opatření. „Nevidím, že by lidi neměli zakryté obličeje. Policie má například nepřetržitou službu. Vždy tam jsou alespoň dva policisté a kontrolují mimo jiné dodržování nošení roušek,“ popsal benátecký starosta Karel Bendl.