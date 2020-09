Krajské volby připadají na 2. a 3. října. Pro voliče, kteří se kvůli koronaviru ocitli v karanténě nebo v izolaci však budou o pár dnů dříve, a to už 30. září. To je jediné stanovené datum k tomu, aby tito lidé mohli volit na 78 místech, tedy ve všech okresních městech v krajských volbách. Na speciální místo, které je pojmenováno drive-in lze přijíždět mezi sedmou a patnáctou hodinou.

V Mladé Boleslavi toto místo najdou všichni obyvatelé okresu, kteří ho budou potřebovat, v Regnerově ulici na místě točny autobusu u letiště.

Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé bude pak i samotné hlasování celkem speciální. Řidič přijede na místo určení v Regnerově ulici. K jeho automobilu pak přistoupí člen volební komise, který jej přes stažené okénko požádá o předložení občanského průkazu. Pro ověření totožnosti si pak řidič na okamžik sejme roušku, aby vůbec bylo možné totožnost zkontrolovat.

V komisi bude armáda

Následně si volič od člena komise převezme hlasovací obálku (případně i volební lístky), popojede si o metr dopředu, aby byla zachována tajnost hlasování, upraví lístky, v krajských volbách totiž může přidělit až čtyři preferenční hlasy, načež přejede k hlasovací schránce. Tam mu může volební komise dopomoci s vhazováním obálky.

„Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda,“ doplnila Malá. To znamená, že speciální možnost volby už by dále byrokraticky nezatížila samotnou Mladou Boleslav, která volby a obsazování komisí má jinak na starosti, což potvrdila Mladé Boleslavi Šárka Charousková. „Je to v kompetencích kraje a armády. Z naší strany se jen doporučuje vhodné místo a bude tam také naše zapisovatelka,“ vysvětlila mluvčí.

Podle publicisty Michala Kvapila z Řepova, který se k volbám odpovědně chystá, je drive-in výborná možnost pro lidi, kteří by v případě nezřízení podobné záležitosti přišli o právo volit. „Omezí se tím styk. Ve volebních místnostech se bude shromažďovat celkem velké množství lidí, v zásadě nejsem proti,“ podotkl Kvapil s tím, že on sám ale pochází z vesnice, kde je situace jiná, klidnější, než ve velkých městech jako je třeba Mladá Boleslav. V případě, že by se sám dostal do izolace, by ale takovou službu využil.

Vojáci přijdou i domů

Návrh zákona, který dovoluje tuto speciální volbu, vláda schválila 17. srpna, o dva dny později pak prošel Poslaneckou sněmovnou, aby ho posléze schválil také Senát. Prezident Miloš Zeman zákon podepsal 21 srpna, účinnosti nabyl o tři dny později.

Zákon pro lidi v karanténě nebo v izolaci z důvodu onemocnění covidem-19 jim umožní hlasovat stejně jako osobám, které by se ocitly v zařízeních, jež hygiena uzavřela.

Kdyby člověk v karanténě nebyl schopen přijet na drive-in, tak může do čtvrtka 1. října do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tu budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za člověkem domů. Tato forma hlasování proběhne od pátku 2. října od sedmi hodin do soboty 3. října do 14 hodin.

Jak proběhne odbavení na drive-in:



- Totožnost prokazujte občanským průkazem

- Na voličský průkaz volit nelze

- Je dobré mít s sebou potvrzení od lékaře či hygienické stanice

- Volič přijede na volební stanoviště v okrese, v němž má trvalý pobyt

- Volič je po celou dobu v motorovém vozidle, obálku a další náležitosti mu zprostředkuje člen volební komise - voják

- Zapisovatel ověří totožnost voliče z platného občanského občanského průkazu.

- Zapisovatel ověří věk voliče

- Zapisovatel ověří, zda voliči byla nařízena izolace nebo karanténa z důvodu onemocnění Covid-1

- Je doporučeno vzít si potvrzení od lékaře či hygienické stanice o nařízené karanténě / izolaci

- Hlasování je pak umožněno z auta do zvláštní přenosné volební schránky