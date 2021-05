MAS má v plánu vyčištění a zpevnění v okolí stromu, umístění dřevěných lavic a malého podia pro příležitostné hudební večery či dětská divadélka. „Scházet bychom se chtěli i při komunitním grilování, takže vyzděný gril je nezbytná položka plánovaného mobiliáře,“ popisuje Mydlářová.

Většinu prací dovedou šikovní lidé odvést vlastníma rukama. Na materiál a na výrobu lavic jsou ale potřeba finance. Ty mohl až do neděle poskytnout každý prostřednictvím sbírky. V ní v pátek chybělo už jenom pár tisícovek.

Každou darovanou korunu pak Nadace Via navíc ještě zdvojí a to až do výše 20 tisíc korun. MAS potřebovala vybrat 50 tisíc korun. Ve finále však lidé poslali ještě pár stovek navíc a tak realizaci už nic nebrání. https://www.darujme.cz/projekt/1204597