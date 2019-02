Střední Čechy - Kdekdo jezdí jako blázen – a policie by si na tyhle piráty měla došlápnout. Takové hodnocení lze mezi lidmi často zaslechnout nejen v souvislosti s konkrétními úseky silnic v obcích, ale i v otevřené krajině. Na tato místa, která by bylo radno prověřit s použitím radaru, nyní může každý upozornit přímo policisty.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Nabízí to již tradiční akce Speed Marathon, v jejímž rámci policejní hlídky vyrazí prověřit (a především: proměřit) právě úseky vycházející z doporučení občanů.

Akce Speed Marathon se letos uskuteční v rámci celoevropské dopravně bezpečnostní akce koordinované mezinárodní organizací policejních složek Tispol 3. dubna. Ta bude zaměřena právě na dodržování rychlostních limitů, informovala Hana Rubášová z policejního prezidia. Už dnes však lidé mají možnost zúčastnit se příprav a upozornit policii na místa, kde šoféři s příliš těžkou nohou na plynovém pedálu často porušují předpisy. „Zapojit se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu, mohou občané zaznamenáním svých tipů na internetové stránce www.bezpecnecesty.cz/speedmarathon,“ připomněla Rubášová. S tím, že zapojit se do tohoto „hlasování“ je možné od pátku do 28. února.

Loni, kdy se Speed Marathon konal 18. dubna, středočeští policisté v rámci této akce objeli s radary stacionárními i mobilními 161 lokalit po celém kraji – nejvíce na Kutnohorsku (21) a dále na Benešovsku a Příbramsku (po 18). Při konečném výběru míst k měření, z nichž na každém se kontrole věnovali nejméně hodinu, vycházeli právě z podnětů veřejnosti. Ty zkombinovali i se závěry dopravně bezpečnostních analýz a vlastním vyhodnocením rizikových lokalit. Rychlost tak měřili například poblíž škol, v okolí zdravotnických zařízení, nákupních center – ale třeba i na rovných a přehledných úsecích průtazích obcemi (a na Příbramsku také na dálnici D4).

Ačkoli šlo o předem ohlašovanou akci a policie předem zveřejnila i konkrétní místa měření, řidiči nedopadli dobře. Při kontrolách 1367 šoférů napočítali policisté dohromady 601 přestupků. Nejčastějším prohřeškem – ve 484 případech – se podle údajů policejní mluvčí Michaely Richterové stalo právě překročení dovolené rychlosti. Na místě za to padlo 361 pokut v celkové výši 218 600 Kč; 123 nejzávažnějších případů pak mělo dohru ve správních řízeních. Dalšími častěji opakovanými prohřešky byly nepoužití bezpečnostních pásů (25 případů) či dětské autosedačky (1), nevyhovující technický stav vozidla (19) a chybějící dálniční známky 12.

„Žádný z kontrolovaných řidičů nebyl pod vlivem drog, tři řidiči měli pozitivní dechovou zkoušku,“ připomněla Richterová, že se loňský „rychlostní maraton“ neobešel ani bez odhalení alkoholu.