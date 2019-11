Nové parkovací automaty rozvířily pořádnou diskusi na sociální síti Facebook. Svoji nespokojenost s nimi zde popsal pan Petr, čímž spustil lavinu připomínek Boleslavanů.

Fronta na parkovací automat u Pírkovi Kliniky | Foto: čtenář Petr

Jak to je s novými parkovacími automaty? Jsou v záběhu a lidé si musí najít pro ně nejpřijatelnější variantu placení. Petr se pozastavil nad tím, že před cestou k lékaři musel vystát čtvrthodinovou frontu na parkovací automat, který byl podle jeho slov pomalý. Kritizoval také třeba to, že se do něho musí zadávat registrační značka vozidla. Řada diskutérů zmínila, že si například nepamatují registrační značku svého vozu, nebo mají další komplikace, které jim u nového systému vadí. S tím se však nic dělat nedá.