Do Slovinska za 25 tisíc. Letiště Mnichovo Hradiště chystá let do Portorože

Letiště Mnichovo Hradiště a společnost Air Bohemia chce letos v létě vypravit první přímý let do Slovinska. Plánuje na něj nasadit letoun Pilatus PC-12. První let má ukázat, zda by o takové spojení byl pravidelnější zájem. Zamíří do slovinského letoviska Portorož.

Letadlo Pilatus PC-12 v Mnichově Hradišti. | Foto: Letiště Mnichovo Hradiště