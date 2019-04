Tip Deníku: Letecké muzeum Metoděje Vlacha oslavuje

Mladá Boleslav – Letecké muzeum Metoděje Vlacha 12. dubna slaví hned tři jubilea. První důležitým výročím je to, že samotné muzeum vstupuje již do své páté sezóny. Letos také uplyne 100 let od založení první pilotní školy v Československu a navíc se slaví Světový den letectví a kosmonautiky.

Právě v pátek 12. dubna je v plánu začátek nového návštěvnického ročníku v rámce akce Dejte nám křídla. „Muzeum se rozvíjí. Každým rokem v něm přibývají nové exponáty, z nichž některé jsou funkční, tedy schopné letu. Často jsou proto ozdobami dobových leteckých dnů a podobných akcí,“ uvedl radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička. V pátek vypukne v leteckém muzeu veselí v 16 hodin, součástí bude také vernisáž výstavy Vilém Stanovský, legionář a letec. „V průběhu akce návštěvníci uvidí příjezd historických vozidel, vystoupení mažoretek, legionáře v dobových uniformách i letové ukázky historických letadel,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková. OBRAZEM: Svatomartinská alej o víkendu ožila Přečíst článek › Ondřej Havelka uvede příběh od Vernea Přečíst článek › Boleslav opět ožívá jarními trhy Přečíst článek ›

Autor: Zuzana Zelenková