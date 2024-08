Posledním krokem je montáž křídel na trup a jejich upevnění originálními profilovými dráty, na čemž pracují Petr Tax, Petr Handlík a pomocníci, modeláři Petr Váňa a Jan Handlík. „Hotový by mohl být do konce srpna, v září by pak začaly letové zkoušky,“ řekl ČTK vedoucí muzea a ředitel správní rady Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha Vladimír Handlík.

Při stavbě letounu, který má být velkým lákadlem expozice, se podle Handlíka objevilo několik náročných momentů. "Například výpočty zkontrolovat, zda byl původní letoun tak pevný, aby to odpovídalo současným předpisům, dále abychom dodrželi správnou polohu těžiště, prostě aby to pak dobře létalo, a v neposlední řadě smontovat a zprovoznit originální americký motor Warner Scarab o výkonu 145 k, který byl zakoupen v rozebraném stavu a musel být sestaven a odzkoušen," řekl Handlík.

Stavbu financuje Historical Flying Club, jehož členové přispívají na stavbu letadel Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha a pro letecké muzeum. Práce na replice válečné stíhačky vyšly bez leteckého motoru, který koupil a zprovoznil Handlík, na tři miliony korun. Hlavní části se stavěly v dílně Petra Taxe v Praze. "Tam na letounu pracovali tři lidé a v Mladé Boleslavi později další tři lidé," doplnil Handlík.

Letounů Sopwith Triplane bylo v továrně Sopwith vyrobeno 130, další dodala firma Oakley. Původně byly určeny pro Royal Flying Corps, ale některé se dostaly k Royal Naval Service a do francouzského námořnictva. Do bojů byly nasazeny od února 1917. "Dnes létá jen jedna přesná replika tohoto zajímavého letounu postavená podle původní dokumentace v Anglii na letišti Shuttleworth," doplnil Handlík.