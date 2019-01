Mladá Boleslav/ Němečtí piloti v sobotu odpoledne zavítali do Mladé Boleslavi v rámci jejich Sachsenmarathonu.

To se jen tak nevidí! Boleslavské letiště bylo v sobotu po poledni doslova v obležení ultralehkých letadel. Návštěvníkům se naskytl obzvláště zajímavý pohled z řídící věže. Letištní plocha díky letadélkům doslova zářila barvami.

Letadla zde přistávala jedno za druhým, až se jich na rozlehlé ploše sešlo přes šedesát. Všechny stroje za sebou měly dlouhou cestu až z Německa. Na letiště do Mladé Boleslavi totiž zamířili členové německé amatérské letecké asociace.

Ti mají každoročně ve zvyku takto společně navštěvovat různá místa a letos si vybrali právě Mladou Boleslav. Přílet německých letců na místní letiště organizoval Nadační fond Letadlo Metoděje Vlacha společně s Aeroklubem Mladá Boleslav.

Jak uvedl Vladimír Handlík, šéf nadace Letadlo Metoděje Vlacha, návštěva zde měla přichystán zajímavý program. „Všichni si mohli prohlédnout repliky letadel, které se poté předvedly i ve vzduchu,“ řekl Handlík.

Německá návštěva se po občerstvení, leteckém programu a přátelském popovídání s mladoboleslavskými kolegy opět odebrala ke svým strojům. Všechny ultralighty se vznesly k obloze kolem sedmnácté hodiny.

Člověk musí odhadnout, co si při létání může dovolit

Mladá Boleslav/ Piloti přilétli na letiště v Mladé Boleslavi až z Německa. Každoročně se velká skupina lidí rozhodne pro takovýto nezvyklý výlet, který má název Sachsenmarathon. Samozřejmě vše nejde bez řádné organizace. Za tou stojí Jan Altenkirch, se kterým jsme si o výpravě povídali.

Odkud jste přilétli?

Přilétli jsme z města Brauna, kde je i místní klub ultralehkých letadel.

Jak dlouho již Sachsenmarathon trvá?

Letos je to již po osmnácté. Děláme to vždy k místnímu svátku, vždy ke stejnému datu.

Co vše v rámci maratonu děláte?

Maraton trvá tři dny. Letadla se sletí do Brauny. Poté se létá v hvězdicovém seskupení, piloti mají různé disciplíny. Létáme na různá místa. V sobotu večer děláme velké posezení. Přiletí sem kolem sto dvaceti pilotů. K tomu přijedou i jejich manželky, které pro létání mají velké porozumění. K tomu přivezou něco upečeného. Večer se griluje a je to taková velká party. Ráno se udělá snídaně a všichni zase letí domů.

Znají se všichni piloti?

Jsme taková velká letecká rodina. Lidé se znají, ale přichází také noví.

Co je na maratonu složité?

Že se dlouho pracuje na přípravě. Ta akce je velice pečlivě zpracována navigačně. Připravuji to pro letce tak, aby jen mohli pohodlně letět a při letu neměli žádný stres. Je důležité, aby je to bavilo a byla to pohoda. Jelikož se otevřely letecké hranice, dnes už se mezi Českem a Německém nemusí dělat letové plány, což byla určitá letecká povolení. Rádi přes hranice létáme.

Proč jste si letos vybrali Mladou Boleslav?

Mladou Boleslav jsme si vybrali, jelikož jsme slyšeli, že tu jsou moc krásné historické repliky, které má Nadační fond Letadlo Metoděje Vlacha. Hledáme stále nějaké zajímavé cíle, ne jen letecké, ale také poznávací.

Kde už jste takto například byli?

Například v Praze Letňanech, ve Kbelích nebo v Jelení Goře. Samozřejmě létáme i po Německu. Je velice těžké nacházet nové a nové cíle. Pro takovou obrovskou skupinu to není jednoduché. V Mladé Boleslavi je letiště veliké, a přesto bylo plné.

Kdy jste začínal s létáním?

Začínal jsem ještě za doby NDR jako pilot plachtař. To mi bylo čtrnáct let.



Zažil jste někdy v letadle horké chvilky?

Zažil, ale zvládl jsem to. U letadla se to může stát, podobně jako u auta. Člověk se lekne, ale pak to zvládne. Riziko je spojené i s počasím, někdo může letět, někdo se bojí. Stále se však musí umět odhadnout, co si člověk může dovolit a co je nebezpečné. Je to krásné hobby.