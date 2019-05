Benátky nad Jizerou - Lesní klub Mondík vznikl před několika lety spojeným úsilím pro věc zapálených lidí ze spolku Mondík se sídlem v Benátkách nad Jizerou. Cílem spolku Mondík je podporovat a realizovat alternativní směry pedagogiky, a to zejména pedagogiky Montessori, konceptu Respektovat a být respektován a konceptu lesních mateřských škol a klubů. A právě v lesním klubu Mondík tyto tři principy výchovy dětí uvádějí kvalifikovaní pedagogové zdárně v život.

Děti z Lesního klubu Mondík. | Foto: Deník/Radek Nešetřil

Děti se scházejí od pondělka do středy na farní zahradě v Benátkách nad Jizerou, zatímco ve čtvrtek a pátek tráví čas v lese Okrouhlík za městem. Ve skupině nebývá více než patnáct dětí ve věku dva a půl až šest let a starají se o ně vždy dvě pedagožky. Ty tak mají na všechny členy dostatek času a mohou uplatnit v mnohem větší míře, než tomu bývá ve větších kolektivech, individuální přístup. A protože jsou zaměstnanci také často v osobním kontaktu s rodiči, snadno si oba dospělí mohou vyměňovat detailní informace o tom, jak dítě čas přes den trávilo a co dělalo.