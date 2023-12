/PŘEHLED/ Na Nový rok bude nemocniční lékárna na třídě Václava Klementa opět držet pohotovost. Ostatní lékárny budou ten den zavřené. Naproti tomu na 31. prosince bude situace opačná.

Lékárna, léky na předpis - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Nemocniční lékárna na třídě Václava Klementa bude opět držet pohotovost 1. ledna, kdy jsou zavřené obchody,“ oznamuje nemocnice na svém webu.

V první den roku 2024 budou moci lidé léky i další potřeby zakoupit v Kladiánově lékárně v době od 8 do 16 hodin. Den před tím, tedy 31. prosince, ale bude tato lékárna zavřená. K dispozici však zákazníkům budou jiné. Lékárny Dr. Max v Bondy centru, Albertu v ulici Na Radouči a Olympii v Jičínské budou mít na Silvestra otevřeno od 8 do 14 hodin. Lékárna Benu v Albertu v Jičínské bude otevřena od 8 do 16 hodin a Benu v Kauflandu od 8 do 17 hodin.