Navštěvuje vás nyní více pacientů?

Zatím nikdo z našich dětských pacientů ani jejich rodičů nepřišel s podezřením, že je nakažen koronavirem. Ale prakticky denně odpovídám na dotazy, jaké je riziko cestování, návratu rodinného příslušníka ze služební cesty či mezinárodní výstavy, někteří rodiče mají i obavy poslat své dítě do školy, kde učí paní učitelka, která se před týdnem vrátila z letecké dovolené.

Je virus nebezpečný pro děti?

Stejně jako virus chřipky i tento virus je nebezpečný hlavně pro oslabené jedince. Riziko je hlavně u chronicky nemocných a při souběhu více nemocí. Budete-li mít současně klasickou chřipku a do toho onemocníte koronavirem, bude pro vás riziko zajisté mnohem vyšší.

Co dělá lékař v této situaci, když přijde někdo se symptomy onemocnění?

Vyšetří pacienta a vyhodnotí rizika nákazy cílenými dotazy na cestování, kontakt s osobou, která pobývala v rizikových oblastech,.. při podezření na nákazu koronavirem zkontaktuje epidemiologa místně příslušné KHS, který rozhodne o typu izolace a případně doporučí vhodná vyšetření (nasopharyngeální výtěr a odběr krve - tyto se zasílají do národní referenční laboratoře).

Je lepší jít k lékaři, máme-li podezření, nebo si ho zavolat?

V první řadě určitě lékaři zavolat a informovat ho o svém stavu, příznacích..a proč máte podezření na nákazu koronavirem, třeba po pobytech v rizikových oblastech. S lékařem se následně domluvíte na postupu, podle uvážené míry rizika. Zda Vás přijede vyšetřit k vám domů či zda se domluvíte na vyšetření v ordinaci a za jakých podmínek.

Online reportáž Koronavirus 01.03. 06:38 První oběť koronaviru v neděli ráno oznámilo také Thajsko. Podle serveru Bloomberg šlo o 35letého muže, který se tak zařadil mezi nejmladší oběti nákazy. Ta je totiž nebezpečná zejména pro starší osoby. 01.03. 06:12 Další zemí, kde se nákaza objevila, je Arménie. Jedná se o 29letého člověka, který měl do země přicestovat z Íránu. Právě tam dosud zemřel na nemoc způsobenou koronavirem druhý nejvyšší počet lidí. 01.03. 03:33 První lidský život si nový koronavirus vyžádal také v Austrálii. V nemocnici v Perthu podlehl nemoci COVID-19 78letý člověk. 01.03. 00:23 Tři nové případy nákazy koronavirem potvrdilo Řecko, počet nemocných se tak zvýšil na sedm. Podle tamního ministra zdravotnictví jde o příbuzné již dříve nakažených pacientů a jednoho člověka, který se nedávno vrátil z Itálie. Celá on-line reportáž ZDE

Jaká jsou obecná doporučení, aby se člověk nenakazil?

Pokud je to možné, necestovat do zemí a oblastí s vyšším výskytem nákazy koronavirem. Vyhnula bych se i větším mezinárodním akcím - světovým výstavám, větším koncertům. Obecně místům, kde se vyskytuje více turistů jako: letiště, exponovanější turistické atrakce.

Ve chvíli, kdy by došlo k výraznějšímu rozšíření nákazy i v naší republice, by bylo vhodné omezit návštěvy míst, kde je větší kumulace lidí a je tudíž větší riziko nákazy kapénkovým přenosem - omezit pobyt v obchodních centrech, cestování přeplněnou hromadnou dopravou. Částečně Vás mohou v těchto situacích ochránit i roušky. Vhodné je časté mytí rukou vodou a mýdlem či desinfekce rukou prostředky na bázi alkoholu.

Co dělat, když máme podezření?

Příznaky onemocnění koronavirem jsou téměř k nerozeznání od příznaků klasické chřipky, takže na jednu stranu nelze každého pacienta s chřipkou vyšetřovat individuálně, v čas mimo běžné ordinační hodiny či v domácím prostředí, toto není v silách praktických lékařů. Na druhou stranu pokud má tyto příznaky člověk, který v posledních 14 dnech pobýval v místech, kde se nákaza vyskytuje, či více cestoval, měl by zavolat svému lékaři či do nemocnice na pohotovost a domluvit si vyšetření v domácím prostředí či v ordinaci v konkrétní čas, aby byl okamžitě ošetřen a nečekal v čekárně plné jiných nemocných lidí, které by mohl ohrozit. Cestovat by neměl hromadnou dopravou, měl by mít roušku. I během transportu je nutné omezit riziko šíření nákazy.