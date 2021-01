Od začátku druhé koronavirové vlny tráví praktičtí lékaři ve svých ordinacích dlouhé hodiny, aby se stihli věnovat všem pacientům. Podzim byl náročný. A zima je ještě horší.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Valí se na nás strašně moc lidí. Často přitom bývají vyřízení a vzteklí. Jsme pod obrovským tlakem,“ říká boleslavská praktická lékařka pro dospělé Lenka Lískovcová, která v poslední době denně řeší až deset telefonátů bezradných seniorů, kteří nevědí, kdy a kde se mají registrovat na očkování proti koronaviru. „Jenže to nevíme ani my. Co a jak se bude dělat, oznamují premiér a ministr. Týká se to i nás, my se přitom veškeré informace dozvídáme z médií,“ poznamenala lékařka.