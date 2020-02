Podle lékaře Milana Nováka, který v nemocnici působí jako manažer pro kvalitu, vědu a vzdělávání je běžné, aby pacienti používali internet a mobilní telefony, vždy přitom záleží na jejich aktuálním zdravotním stavu. „Omezit styk s vnějším světem dlouhodobě či dokonce trvale nelze. Jsou tu práva pacientů a platná legislativa,“ zdůvodnil Novák.

Pacient se tak běžně může vzdálit, nemocnice totiž podle něho není zabezpečovací zařízení. A platí to i pro jedince, kteří jsou tam umístěni v ochranné léčbě. Mají totiž nárok jak na vycházky, tak na dovolenky. Nutno však podotknout, že se takoví pacienti, kteří jsou v ochranné léčbě a nevrátí se do ní, následně zodpovídají Policii České republiky, protože se dopouštějí maření úředního rozhodnutí.

Žádnou vědu z podobných případů nedělá ani kosmonoský starosta Jiří Müller. Pokud se totiž pacienti z nemocnice ztratí, město o tom vždy dostane informaci. Důvod k obavám prý není. „Kdykoli se něco přihodilo, ti lidé utíkali pryč a hlavně domů. Ohrožení vidím někde jinde, ne z nemocnice,“ podotkl Müller, který má stejný pohled na věc už roky a nemá prý důvod jej měnit. I když se prý v každé situaci najde člověk, který ji začne zveličovat.

Případů, kdy pacient zmizí, je ale podle vedení kosmonoské nemocnice mizivý počet. „Většinou jsou nenávraty z dovolené, respektive pozdní příchody. Pacienti totiž mají nařízený čas návratu,“ dodala ředitelka nemocnice Dana Kolářová.

Běžní občané Kosmonos už tak pozitivní pohled na věc ale nemívají. „Je to moc smutné, ale je fakt, že léčebna není vězení, co se týče takovýchto lidí, ti by měli být pod zámkem,“ napsala v souvislosti s aktuálním případem na sociální síti Facebooku třeba Jaroslava. Podle další uživatelky Facebooku, Renaty, by se dokonce takový člověk vůbec ven dostat neměl. „O mobilu ani nemluvě. Léčebna není vězení, ale pro takové by vězením být měla,“ uvedla.

Muž je ve vazbě

Muž je už od 4. prosince ve vazbě a vyšetřování jeho záležitosti je v plném proudu. „Případem se zabývají krajští kriminalisté s podezřením na spáchání trestného činu mravnostního charakteru, kterého se podezřelý dopustil mimo léčebnu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.

V současné době však kriminalisté nechtějí poskytovat k vyšetřování žádné bližší informace, aby neohrozili objasňování dalších důkazů, které pro trestní řízení potřebují.

MUDr. Milan Novák, manažer pro kvalitu, vědu a vzdělávání Psychiatrické nemocnice Kosmonosy: Jen zlomek pacientů může představovat riziko

Je běžné, aby pacienti měli přístup na internet?

Internet a mobilní telefony jsou dostupné podle aktuálního zdravotního stavu pacienta. Pacienti v psychiatrických nemocnicích jsou velmi různí a jen zlomek může představovat nějaká rizika. Omezit styk s vnějším světem dlouhodobě či dokonce trvale nelze. Jsou tu práva pacientů a platná legislativa.

Jak je možné, že pacient v ochranné léčbě uteče? A je běžné, aby i tito pacienti měli vycházky?

Nemocnice nejsou vězení ani zabezpečovací zařízení. O typu umístění pacienta s ochranným léčením rozhoduje soud. Výtka typu: „Jak je možné, že…?“ je tu proto nepřípadná, resp. ze strany nemocnice nezodpověditelná. Ano, i tito pacienti mohou mít vycházky a dovolenky. Vše se řídí aktuálním zdravotním stavem, který v tomto oboru nemůže nikdy být jistotou, ale jen kvalifikovaným odhadem.

Kolik pacientů za rok uteče z nemocnice?

Z nemocnice se neutíká, neboť nejde o vězení. Je pravdou, že někteří nemocní se svévolně vzdálí, nejčastěji se jedná o nenávraty či pozdní návraty z dovolenek. Pokud jsou tito pacienti rizikoví, je to dále věcí Policie České republiky a příslušného soudu. Svévolné přerušení ochranného léčení je přečin maření úředního rozhodnutí a pacient, obvykle s kriminální zkušeností, o tom byl řádně poučen. To je v případě ochranného léčení pacientů, jaké máte patrně na mysli, hlavní zábranou jejich svévolného odchodu. Personálně jsou pak k dispozici zdravotní sestry.

Okomentoval byste tento poslední případ pacienta, který se vzdálil a dopustil se trestného činu?

Pacienti s akutní a závažnou duševní poruchou, nezpůsobilí zvážit svůj stav a rozhodovat se, se v této fázi svého onemocnění ven nedostanou, resp. šlo by o krajně vzácnou výjimku. Odchody těch ostatních jsou záležitostí jednotek procent z kapacity nemocnice.

Nemocnice ze své povahy nemůže zajistit, aby se některý pacient nedopustil trestného činu. Pokud se něco vážného výjimečně stane, je to tragédie, je nám to velmi líto a věříme, že soudy budou takové pachatele stále častěji umisťovat do jiných, vhodnějších zařízení.

Bude nemocnice dělat nějaké opatření v návaznosti na tyto události, případně jaké?

Interpretace takových nešťastných případů jakožto selhání nemocnice, jež je nyní třeba řešit nějakými novými opatřeními, by byla nedorozuměním. Žádná další nejsou. Takový je objektivní stav v souladu s legislativou a odbornou i soudní praxí v České republice. Psychiatrická péče se bude dále otevírat a liberalizovat.

Mimochodem, podle šetření a závěrů ochránce lidských práv je současná volnost a důraz na práva pacientů stále ještě nedostatečná.