Čtrnáct vagonů, které byly kompletně rekonstruovány jako kopie vozů, jež ubytovávaly i převážely legionáře v době takzvané sibiřské anabáze, představuje nejen jak tito vojáci bojovali, ale i jak tehdy žili: návštěvníci mohou obhlédnout i jejich vybavení.

Přijít se zdarma podívat mohou všichni zájemci, přičemž je třeba dodržovat aktuálně platná opatření proti šíření koronaviru. Ve všedních dnech bude otevřeno v době 8–18 hodin, o víkendu se časy o hodinu posunou: 9–19. Větší organizované skupiny by svůj zájem o prohlídku měly předem ohlásit, a to s využitím formuláře na webových stránkách projektu (jako „rezervaci pro školy“ na www.legie100.com/legiovlak). Na webu také zájemci mohou jednotlivé části vlaku prozkoumávat už předem, takže budou vědět, co pak uvidí „naživo“.

Legiovlak, který jezdí s delšími zastávkami po celé republice (a letos by to mělo být až do počátku prosince), je projekt Československé obce legionářské, který představuje podobu vojenského vlaku z Transsibiřské magistrály.

Ukazuje vozy, které tam v rámci vojenských vlaků byly využívány nejčastěji: takzvanou těplušku, obrněný vagon, vozy velitelský, štábní, zdravotní i plošinový, ale také krejčovskou dílnu – a dokonce i plukovní prodejnu nebo filmový vůz. Doplňují je postavy legionářů i bohaté vybavení; jak rekonstruované, tak i originální exponáty.

Z Mladé Boleslavi zamíří Legiovlak do Zbiroha, pak se v termínu od 31. srpna do 12. září má zastavit v Praze.