„Nově zrekonstruovaná budova byla 20. června 2019 zkolaudována. V přízemí budovy je nadále mateřská škola, jejíž prostory byly zvětšeny na současnou kapacitu 28 dětí. V moderně vybavené kuchyni se může stravovat až 50 strávníků. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází deset bytů a prostorná společenská místnost,“ popsal ledecký starosta Josef Keller. V bytech jsou pak ubytováni senioři nad 65 let, což bylo vedení obce jeden čas vytýkáno.

„V západních zemích, především v Holandsku mají s tímto spojením seniorů a dětí ale ty nejlepší zkušenosti. Nám se to zde také osvědčilo,“ okomentoval starosta.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Zajímavá je také současná podoba vytápění celé budovy. Zajišťují ji ekologická čerpadla voda – vzduch. V letošním roce obec čekají úpravy zahrad před budovou dle projektu – Rozárium a pétanquové hřiště, na což Ledce získaly v rámci projektu Můj kraj dotaci od Středočeského kraje ve výši 400 tisíc korun.

Úpravami má projít také hrací zahrada pro mateřskou školu a část odpočinkové zahrady, která bude sloužit především nájemníkům pečovatelského domu. „I na toto máme schválenou dotaci, tak věřím, že se vše zdárně podaří,“ okomentoval starosta.

Rozárium a vylepšování zahrady se mělo odehrát již v loňském roce. Přípravné práce však výrazně zpomalila pandemie. Když obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele, tak se zprvu nikdo moc nehlásil kvůli odlivu zahraničních dělníků. „Když dostávám otázku, co se mi za více než 20 let starostování povedlo a na co jsem pyšný, odpověď je jednoduchá - právě na tuto budovu, neboť byla, je a bude vždy dominantou Ledců,“ říká Keller.

Roky příprav

Samotné rekonstrukci předcházely roky příprav. „V říjnu 2015 nastala nová etapa této budovy, kdy vznikla projektová dokumentace na zakreslení stávajícího stavu budovy firmou Sonet Building s.r.o. a architekt Jan Chramosta vypracoval architektonickou studii na využití budovy pro seniorské bydlení,“ osvětlil starosta.

Prováděcí projektovou dokumentaci na stavbu s názvem „Snížení energetické náročnosti mateřské školy a vznik podporovaných bytů“ zpracoval Ing. František Bartoš z Dobrovice. Veškeré stavební práce zajišťovala velice zdatně vítězná firma EMH Stavební CZ s.r.o., provozovna Boseň u Mnichova Hradiště. Dá se tedy říci, že Ledce většinou sáhli po místních odbornících. Celkové náklady stavby byly 29 milionů, z toho 1/3 byla financována z vlastních zdrojů obce, 1/3 je výpůjčka a 1/3 byla dotace od Ministerstva pro místní rozvoj a Operačního programu pro životní prostředí. Jde o investici, kterou by si malá obec v nynější době postižené covidem mohla dovolit jen stěží.

Pohled do historie

Se stavbou školy se začalo v červnu 1935 a do zimy byla hrubá stavba hotová. Dokončena byla v červnu 1936, kolaudace proběhla 26. září 1936. V přízemí budovy celá léta působila mateřská škola, v patře do roku 1976 fungoval první stupeň základní školy. V srpnu tohoto roku byla jednotřídní škola uzavřena a dvacet dětí přešlo do základní školy v Semčicích. Důvodem prý byl malý počet dětí a možná i systém tehdejšího školství. Tímto začala méně šťastná éra krásné budovy, druhé patro se pronajalo v roce 1983 místnímu zemědělskému družstvu na kanceláře. Od roku 1993 se Jednotné zemědělské družstvo přetransformovalo a od září 1996 bylo v likvidaci. Pozitivum tohoto pronájmu byla oprava střechy a zavedení ústředního topení, tedy částečná adaptace.