Důvodem přerušení stavby je krach dodavatelské firmy Raeder & Falge. Město nyní vyhlásilo nové výběrové řízení na dodavatele. „Počítáme s tím, že pokud vše bude probíhat ideálně, tak by nový most měl vyrůst během příštího roku,“ doplnil Plíhal.

Lupič chtěl, aby zbitá oběť řekla na telefon, že kolo odevzdává dobrovolně

Nová lávka měla podle původního rozpočtu vyjít na 18 milionů korun. Vzhledem k růstu cen se však dá předpokládat, že celý projekt bude dražší. Lávka bude na straně Mnichova Hradiště navazovat na Černou silnici. Na druhé bude pokračovat mezi poli asi 320 metrů dlouhou cyklostezkou, která lávku propojí s asfaltovou komunikací. Délka přemostění činí 43,9 metru, celková délka mostu je 51,9 metru. Stavba bude 3,8 metru široká, volná šířka pro pohyb na mostě činí rovné 3 metry. V případě nutnosti po něm projede i sanitka.

V budoucnu by se lávka měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov nad Jizerou – Svijany.

Úklidová firma v Boleslavi denně vyveze tři náklaďáky odpadu z černých skládek

Až do devadesátých let přemosťoval na konci Mnichova Hradiště řeku mostek. Spojoval město s obcí Klášter Hradiště nad Jizerou. „V sedmdesátých letech jsem přes ten most chodil ze školy,“ vzpomínal na jaře starosta Kláštera Jiří Navrátil.

Jenže po revoluci byl o pár set metrů dál otevřen velký silniční most a malý zchátralý byl odstraněn. Pro velkou dopravu tedy most existoval. Ale pro pěší a cyklisty, kteří čím dál častěji trasu podél Jizery vyhledávají, to začal být problém.