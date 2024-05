A kam se vejde zbylých 500 pracovníků? Je statisticky dokázáno, že část zaměstnanců je vždy na dovolené, nemocenské nebo pracuje z domova. Díky tomu by měl počet 1500 sdílených míst pro 2 tisíce zaměstnanců stačit. „Systém se týká úplně všech, tedy i nás na nejvyšších postech. Ani my nebudeme mít své trvalé místo, ale budeme si je rezervovat předem. Nebudeme předepisovat ostatním něco, co bychom sami nedělali,“ doplnil Zellmer.

Slavnostní otevření Laurin & Klement Kampusu se uskutečnilo v úterý 21. května v Mladé Boleslavi. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Samotné kanceláře mají také zcela jinou podobu než ty klasické. Vedle některých stolů jsou speciální kukaně například pro dvoučlenná jednání. Někteří pracovníci mohou několik hodin pracovat u speciálních sdílených stolků. Velmi zvláštně působí také uzavřené jednomístné buňky ze všeho nejvíce připomínající někdejší telefonní budky.

„Ano, to jsou skutečně místa určená k telefonování. Bude-li zaměstnanec vědět, že bude trochu hlasitěji potřeba telefonovat deset minut s dodavatelem, nebo naopak bude mít krátký soukromý hovor, který nechce, aby slyšel kdokoliv jiný, má možnost využít těchto telefonických míst,“ vysvětlil Miroslav Nevlida, který po slavnostním přestřižení pásky provedl novináře budovou.

Ekologické prvky

Ta je rozdělena do čtyř bloků od A po D. Celé stavení má nekonečnou řadu ekologických prvků včetně vlastní fotovoltaické elektrárny o 220 panelech výkonu 100 kilowatt. Šetrná jsou svítidla, či monitory. Zaměstnanci mohou využít komunitní prostory i takzvané prostory pro společné sdílení nápadů. Samozřejmostí jsou také relaxační prostory, do nichž lze počítat i velkou zelenou terasu v prvním patře, na níž keře a traviny teprve dorostou.

V přízemí je mozek celé budovy, který je součástí recepce. Nabízí také kavárnu, jídelnu a restauraci. Tyto prostory jsou určeny nejen pro zaměstnance, ale mohou se v nich stavit i běžní obyvatelé města a dát si v nich třeba schůzku.

Vedení automobilky díky nové budově omezilo obsazení dalších míst, v nichž ve městě sídlilo. „Chceme postupně opustit všechny budovy, kde jsme v nájmu. V tomto novém kampusu jsme přestěhováni zhruba ze 60 až 70 procent, všechno by mělo být dostěhováno do konce června,“ doplnil Nevlida.